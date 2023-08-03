Премьер-министр Италии подала иск против лидера рок-группы Placebo, который на концерте назвал ее „фашисткой“

Поводом к иску стал концерт Placebo 10 июля в Турине, в ходе которого фронтмен группы, обращаясь к публике на итальянском языке, нецензурно выругался в адрес Мелони и назвал премьера „фашисткой, расисткой и нацисткой“. Вместе с этим музыкант призвал усилить защиту небинарных и трансгендерных людей.

По сведениям газеты, прокуратура Турина уже начала расследование по факту нарушения общественного порядка на концерте Placebo и приобщила к нему заявление премьер-министра, переданное через ее адвокатов.

Джорджа Мелони, возглавляющая правую партию „Братья Италии“, заняла пост председателя совета министров Италии в октябре 2022 года. Она стала первой в истории женщиной на посту итальянского премьера. СМИ называли правительство Джорджи Мелони самым правым в послевоенной истории Италии (то есть со времен фашистского режима Бенито Муссолини).