„Ряд составов преступления“: после интервью Алексея Панина на него написали донос

„В интервью Панин публично призывает к развалу России, убийству президента России Владимира Путина. Букет его высказываний подпадает под ряд составов преступлений“, — жалуется Мизулина в своем телеграм-канале.

По ее словам, ответственность за публикацию может понести и распространитель интервью — вероятно, имеется в виду сама Ксения Собчак или администраторы Youtube-канала журналистки. Мизулина обосновывает это тем, что в видео показан скриншот поста Панина о взрыве на Крымском мосту, из-за которого на него в мае 2023 года завели уголовное дело об „оправдании терроризма“.

Ксения Собчак прокомментировала донос Мизулиной в своем телеграм-канале так: „Екатерина, ну что вы. Мо` дело как журналиста — раскрыть полностью героя и его взгляды, его мотивацию. Продолжаю настаивать на своем: брать интервью можно / нужно и у маньяков, и у антигероев. Интервью — это не медаль почета, это попытка понять взгляды разных людей“.

Как сообщает телеграм-канал Shot, донос из-за интервью Панина в программе Собчак также написал в Генпрокуратуру РФ активист Виталий Бородин.

Алексей Панин с 2020 года живет в Испании. После начала войны в Украине актёр неоднократно выступал с антивоенными заявлениями.

В 2015 году в Украине завели на Панина дело по обвинению в „покушении на целостность“ страны, поскольку после аннексии Крыма он выступал в поддержку действий российской власти. Впоследствии Панин просил прощения у украинцев за такую позицию и признавал, что Россия развязала „никому не нужную войну“.