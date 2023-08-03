ФОТО | Президент одобряет! Смотрите, какую постановку посетили Алар Карис со своей супругой

В прошлом году спектакль „АДА“ пришелся по душе как публике, так и критикам. Эти выходные - последняя возможность увидеть его своими глазами.

Музыкальная биографическая постановка представляет из себя сценическую версию всемирно известного фильма „Все о моей матери“ и рассказывает историю жизни самой яркой звезды кино и эстрады прошлого века - Ады Лундвер.

Билетов осталось считанное количество, но они все еще доступны в Piletitasku.