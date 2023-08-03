Шоубиз
03.08.2023, 14:30

ФОТО | Президент одобряет! Смотрите, какую постановку посетили Алар Карис со своей супругой

 
President Alar Karis
President Alar Karis
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Президент Эстонии Алар Карис с первой леди Сирье Карис в среду вечером наслаждались постановкой на открытом воздухе. Президентская чета выбрала спектакль “ADA. Rääkimata lugu“ (“Ада. Нерассказанная история“), который вплоть до 6 августа можно посмотреть в парке Кийдъярве в Пылвамаа.

„ADA. Rääkimata lugu“ | President Alar Karis ja abikaasa Sirje Karis

В прошлом году спектакль „АДА“ пришелся по душе как публике, так и критикам. Эти выходные - последняя возможность увидеть его своими глазами.

Музыкальная биографическая постановка представляет из себя сценическую версию всемирно известного фильма „Все о моей матери“ и рассказывает историю жизни самой яркой звезды кино и эстрады прошлого века - Ады Лундвер.

„ADA. Rääkimata lugu“

Билетов осталось считанное количество, но они все еще доступны в Piletitasku.

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