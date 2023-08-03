03.08.2023, 14:30
ФОТО | Президент одобряет! Смотрите, какую постановку посетили Алар Карис со своей супругой
ФОТО: | Delfi Meedia
Президент Эстонии Алар Карис с первой леди Сирье Карис в среду вечером наслаждались постановкой на открытом воздухе. Президентская чета выбрала спектакль “ADA. Rääkimata lugu“ (“Ада. Нерассказанная история“), который вплоть до 6 августа можно посмотреть в парке Кийдъярве в Пылвамаа.
В прошлом году спектакль „АДА“ пришелся по душе как публике, так и критикам. Эти выходные - последняя возможность увидеть его своими глазами.
Музыкальная биографическая постановка представляет из себя сценическую версию всемирно известного фильма „Все о моей матери“ и рассказывает историю жизни самой яркой звезды кино и эстрады прошлого века - Ады Лундвер.
Билетов осталось считанное количество, но они все еще доступны в Piletitasku.