Умер автор песен Пугачевой, Киркорова и музыки к сериалу „Моя прекрасная няня“ Валерий Разумовский(1)
В возрасте 55 лет скончался композитор и аранжировщик Валерий Разумовский. Он известен тем, что сотрудничал с многими звёздами эстрады, а также писал музыку для сериалов.
„Очень печальное известие. Валера Разумовский был добрым, искренним, всегда готовым помочь, жертвуя своим временем. Очень много меня связывает с этим человеком — талантливым музыкантом, аранжировщиком, который очень много сделал и для меня лично, и для фильмов, в которых я снимался“, — заявил актёр Дмитрий Харатьян.
Около 30 лет назад Разумовский приехал в Москву из Латвии. Он написал для Аллы Пугачевой песню „Дожди“, также сотрудничал с Киркоровым, создал музыку к сериалам „Моя прекрасная няня“ и „Не родись красивой“. Многие годы он сотрудничал с Максимом Дунаевским, а в его студии записывались такие звезды российского шоу-бизнеса как Иосиф Кобзон, Николай Басков, Пьер Нарцисс.