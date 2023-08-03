Умер автор песен Пугачевой, Киркорова и музыки к сериалу „Моя прекрасная няня“ Валерий Разумовский

„Очень печальное известие. Валера Разумовский был добрым, искренним, всегда готовым помочь, жертвуя своим временем. Очень много меня связывает с этим человеком — талантливым музыкантом, аранжировщиком, который очень много сделал и для меня лично, и для фильмов, в которых я снимался“, — заявил актёр Дмитрий Харатьян.