Raised Fist привнесут в таллиннскую осень взрывоопасную энергию хардкор-панка

Коллектив был назван по словам из легендарной песни „Know Your Enemy“ группы Rage Against the Machine, и их ссылающееся на революцию название отражается и в своеобразной лирике их собственных песен. Мощные послания в совокупности с агрессивной музыкой рождают уникальную идентичность. Во многих их песнях отражается беспокойство по поводу рушащегося мира и неизбежной гибели человечества. „Некоторые люди понимают это, другие – нет“, – говорит Хагман. – „Многих это не заботит... а других заботит“.