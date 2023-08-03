Raised Fist привнесут в таллиннскую осень взрывоопасную энергию хардкор-панка

„У нас много лояльных фанатов“, – хвалится вокалист группы Александр Хагман. – „Мы никогда не были нацелены на коммерческий успех, поскольку обычные люди не слушают нашу музыку. Однако многие фанаты Raised Fist настолько преданны нам, что как только выходит наш новый альбом, они сразу же бегут скупать пластинки – так мы оказываемся в чартах“.

Группа Raised Fist была основана в Швеции в 1998 году, когда еще не было социальных сетей и стриминговых услуг. Музыка распространялась от одного к другому на кассетах. „Это объединяло людей“, – говорит Хагман и вспоминает, что все началось с демокассет, которые они пытались потихоньку продавать на своих первых концертах. – „Нам приходилось прилагать немало усилий, чтобы играть свою музыку вживую“.

Тем не менее, им удалось раскрутиться и произвести фурор в мире андеграунда, очаровывая публику своими ураганными мелодиями и сильными текстами. На данный момент в состав группы входят талантливые гитаристы Джимми Тикканен и Даниэль Холмгрен, бас-гитарист Андреас Йоханссон, очаровательный вокалист Александер Хагман и энергичный барабанщик Роберт Вийанд.

Коллектив был назван по словам из легендарной песни „Know Your Enemy“ группы Rage Against the Machine, и их ссылающееся на революцию название отражается и в своеобразной лирике их собственных песен. Мощные послания в совокупности с агрессивной музыкой рождают уникальную идентичность. Во многих их песнях отражается беспокойство по поводу рушащегося мира и неизбежной гибели человечества. „Некоторые люди понимают это, другие – нет“, – говорит Хагман. – „Многих это не заботит... а других заботит“.