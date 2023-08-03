Raised Fist привнесут в таллиннскую осень взрывоопасную энергию хардкор-панка
Легендарный шведский коллектив Raised Fist, исполняющий музыку в стиле хардкор-панк, выступит в Таллинне 21 октября. Концерт состоится на площадке Helitehas. Фанатам стоит приготовиться к шквалу эмоций, ведь не каждый день в Эстонии увидишь такое крутое шоу – недаром Raised Fist считаются одним из лучших шведских live-коллективов.
„У нас много лояльных фанатов“, – хвалится вокалист группы Александр Хагман. – „Мы никогда не были нацелены на коммерческий успех, поскольку обычные люди не слушают нашу музыку. Однако многие фанаты Raised Fist настолько преданны нам, что как только выходит наш новый альбом, они сразу же бегут скупать пластинки – так мы оказываемся в чартах“.
Группа Raised Fist была основана в Швеции в 1998 году, когда еще не было социальных сетей и стриминговых услуг. Музыка распространялась от одного к другому на кассетах. „Это объединяло людей“, – говорит Хагман и вспоминает, что все началось с демокассет, которые они пытались потихоньку продавать на своих первых концертах. – „Нам приходилось прилагать немало усилий, чтобы играть свою музыку вживую“.
Тем не менее, им удалось раскрутиться и произвести фурор в мире андеграунда, очаровывая публику своими ураганными мелодиями и сильными текстами. На данный момент в состав группы входят талантливые гитаристы Джимми Тикканен и Даниэль Холмгрен, бас-гитарист Андреас Йоханссон, очаровательный вокалист Александер Хагман и энергичный барабанщик Роберт Вийанд.
Коллектив был назван по словам из легендарной песни „Know Your Enemy“ группы Rage Against the Machine, и их ссылающееся на революцию название отражается и в своеобразной лирике их собственных песен. Мощные послания в совокупности с агрессивной музыкой рождают уникальную идентичность. Во многих их песнях отражается беспокойство по поводу рушащегося мира и неизбежной гибели человечества. „Некоторые люди понимают это, другие – нет“, – говорит Хагман. – „Многих это не заботит... а других заботит“.
Хагман считает, что для каждого артиста важно, чтобы его творчество имело мощный посыл. У многих этим мощным посылом является любовь – ведь это чувство, которое все мы испытываем так или иначе. Raised Fist же переживают за мир: „Важно, чтобы у вас был сильный посыл, особенно если у вас много слушателей, много фанатов – вы можете сказать им что-то важное, использовать музыку, чтобы изменить мир к лучшему. Я считаю, что вы просто обязаны это делать“.
У Raised Fist в преодолении их пути были свои трудности и свои победы. Среди их значимых достижений альбом 2009 года „Veil of Ignorance“, который не только вошел в шведские хит-парады, но и удостоился номинации на престижный шведский аналог премии „Грэмми“. Хагман вспоминает, что на „Грэмми“ они так веселились, что им даже вызвали полицию: „Нас опросили где-то за кулисами, потребовали вывернуть карманы. Мы сказали им, мол, не переживайте, мы не под кайфом, мы просто невероятно рады и празднуем!“.
В 2010 году на концерте в Сундвалле с Александром Хагманом случилось серьезное несчастье – он получил удар током от пробитого кабеля и рухнул прямо на сцене. К счастью, все обошлось, и коллектив смог продолжить гастролировать и выпускать альбомы.
В 2015 году, после многолетней тяжелой работы, коллектив выпустил альбом под названием „From the North“, получивший оценку как приятно насильственный альбом, который звучит именно так, как ожидает слушатель он подобной группы, и который словно зазывает в мошпит. С альбомом Raised Fist „Anthems“, выпущенным в 2019 году, слушатель вместе с ветеранами хардкора совершает настоящий сануд-трип.
От таллиннского концерта фанаты могут ждать как старых, так и более новых хитов и, конечно, шоу, которое останется в памяти надолго. Пора тренировать мышцы шеи – мошпит ждет вас в Helitehas уже в октябре.
Билеты на таллиннский концерт Raised Fist, который состоится 21 октября в Helitehas для членов концертного клуба Live Nation Estonia уже в продаже. В свободную продажу на веб-сайте и в пунктах продажи Piletilevi билеты поступят 7 августа в 10:00 часов.