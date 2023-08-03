Нестареющая классика! Китаец попал к врачу, засунув лампочку в рот
Казалось бы, история о том, как человек на спор засунул в рот лампочку, не смог её вынуть и попал к врачу, стало мемной не только до появления этого слова, но и до того, как Интернет прочно вошёл в нашу жизнь. Но она повторилась в 2023 году!
Лампочка застряла во рту у жителя китайского города Юйяо, провинция Чжэцзян, принявшего участие в интернет-челлендже. Об этом сообщает The Straits Times.
Мужчина по фамилии Чэнь нашел в интернете видео, на котором человек вставил в рот лампочку и не смог ее достать. Китаец не поверил, повторил этот трюк самостоятельно и столкнулся с той же проблемой. Стеклянная лампочка ожидаемо застряла во рту Чэня, наружу выступало только ее металлическое основание. В результате он не мог ни говорить, ни глотать.
Пожарные, к которым он обратился, побоялись доставать лампочку самостоятельно, так как стекло могло разбиться и травмировать мужчину.
Чэня доставили в больницу, где врач воспользовался расширителем рта и вытащил лампочку. Специалист отметил, что инородный предмет находился во рту пациента более двух часов. В результате у мужчины оказался вывихнут один из боковых суставов челюсти.
„Классическая“ байка имеет два продолжения. В первом пациент возвращался домой на такси, рассказал свою историю водителю, и тот повторил „подвиг“, после чего сразу развернулся и двинулся всё к тому же врачу. Во втором врач рассказал о своём случае коллеге, и уже тот решил проверить, как это работает. История Чэня, кажется, этих продолжений не имеет. Но „вирусный“ челлендж продолжается годами — куда там „Звонку“!
На всякий случай напоминаем: не поввторяйте чужие глупости!