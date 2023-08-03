Нестареющая классика! Китаец попал к врачу, засунув лампочку в рот

Лампочка застряла во рту у жителя китайского города Юйяо, провинция Чжэцзян, принявшего участие в интернет-челлендже. Об этом сообщает The Straits Times.

Мужчина по фамилии Чэнь нашел в интернете видео, на котором человек вставил в рот лампочку и не смог ее достать. Китаец не поверил, повторил этот трюк самостоятельно и столкнулся с той же проблемой. Стеклянная лампочка ожидаемо застряла во рту Чэня, наружу выступало только ее металлическое основание. В результате он не мог ни говорить, ни глотать.

Пожарные, к которым он обратился, побоялись доставать лампочку самостоятельно, так как стекло могло разбиться и травмировать мужчину.

Чэня доставили в больницу, где врач воспользовался расширителем рта и вытащил лампочку. Специалист отметил, что инородный предмет находился во рту пациента более двух часов. В результате у мужчины оказался вывихнут один из боковых суставов челюсти.

„Классическая“ байка имеет два продолжения. В первом пациент возвращался домой на такси, рассказал свою историю водителю, и тот повторил „подвиг“, после чего сразу развернулся и двинулся всё к тому же врачу. Во втором врач рассказал о своём случае коллеге, и уже тот решил проверить, как это работает. История Чэня, кажется, этих продолжений не имеет. Но „вирусный“ челлендж продолжается годами — куда там „Звонку“!

На всякий случай напоминаем: не поввторяйте чужие глупости!