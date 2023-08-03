Культура
03.08.2023, 13:00

В этом году забег Ülemiste Ööjooks стартует с Мерилин Мялк и Púr Múdd

 
Ülemiste ööjooks
Ülemiste ööjooks
ФОТО: PRIIT SIMSON | Delfi Meedia

Одно из самых необычных спортивных соревнований в Эстонии – ночной забег Ülemiste Ööjooks – проводится в этом году уже в четвертый раз. Кроме того, впервые в рамках Ülemiste Ööjooks пройдет костюмированный забег.

Участники стартуют 11 августа в 22:00 прямо перед центром Ülemiste. Они смогут преодолеть 5-километровую или 10-километровую дистанции. По словам главного организатора забега Марко Торма, на трассе приветствуют как бегунов, так и ходоков. Также можно прийти с палками для ходьбы или даже просто прогуляться по трассе. „Самое главное в ночном забеге – положительные эмоции и радость движения, это не титульное мероприятие“, - отметил Торм.

По словам руководителя центра Ülemiste Гуйдо Пярнитса, забег Ööjooks уже стал для центра доброй традицией. Поддержка увлечения бегом совпадает со стремлением центра Ülemiste поддерживать здоровый образ жизни и активный настрой людей. „Физическая активность и хорошая компания являются основой крепкого психического и физического здоровья, а кроме того, ночной городок Юлемисте в сиянии огней сам по себе – прекрасная достопримечательность“, - сказал Пярнитс.

Мероприятие этого года особенное еще и потому, что впервые, помимо так называемых „обычных“ дистанций, запланированы детские забеги Cappy и костюмированный забег. „Наслаждаться движением могут и большие, и маленькие – это будет полное впечатлений событие для всей семьи“, - пообещал Марко Торм. Маршрут забега проходит через здания, на старте и финише используется пиротехника.

Поддерживать настроение участникам помогут артисты – их на трассе будет сразу 15. Среди прочих, перед бегунами выступят певица Мерилин Мялк, солист Эстонской национальной оперы Рейго Тамм и эстонский дуэт танцевальной музыки Púr Múdd.

Марко Торм добавил, что для создания ощущения единства все спортсмены и в этом году получат специальные майки: „В этом году ночные бегуны заполнят улицы самого примечательного района столицы, как светло-синие море“. На финише каждого участника ждет медаль, результаты соревнований фиксируются электронным хронометражем. Регистрация на Ülemiste Ööjooks уже открыта, зарегистрироваться можно на сайте ööjooks.ee.

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