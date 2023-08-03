На Дуа Липу подали в суд и потребовали 20 миллионов долларов

По данным издания, музыкальный продюсер Боско Канте потребовал от исполнительницы 20 миллионов долларов, так как она использовала сэмпл из своей оригинальной песни, созданный с помощью устройства истца, для создания ремикса Levitating. В последующем переделанный трек попал в Billboard Hot 100.