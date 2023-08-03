В эти выходные проходит крупнейший в Балтии пляжный фестиваль Summer Sound 2023: что нужно знать посетителям

Среди выступающих: победитель „Евровидения“ украинская группа Kalush Orchestra, эстонский музыкант NOËP, итальянское трио Meduza, немецкий диджей Феликс Йен и другие.

Организаторы Summer Sound 2023 призывают посетителей заранее планировать обмен билетов на браслеты, чтобы избежать очередей на входе на мероприятие.

Со 2 по 4 августа с 10.00 до 21.00 гости смогут обменять свои 2-дневные билеты на браслеты в Akropole Alfa, Akropole Rīga и в торговом центре Kurzeme в Лиепае. Пункт обмена браслетов будет работать с 16.00 до 20.00, а в остальные дни — с 10.00 до 20.00.

Программа лояльности фестиваля предлагает скидки и льготы от партнеров, поэтому всем обладателям браслетов стоит заглянуть на официальный сайт Summer Sound.

АО Pasažieru Vilciens добавило в расписание поездов дополнительные рейсы для гостей фестиваля. Время отправления установлено таким образом, чтобы пассажиры могли успеть на мероприятие и вернуться после его завершения. Поезда будут курсировать 4 августа из Риги (13.49) в Лиепаю (17.00) и 6 августа из Лиепаи (12.00) в Ригу (15.11).

Во второй день фестиваля будет возможность принять участие в турнире по пляжному волейболу. Турнир пройдет в субботу, 5 августа, с 11.00 до 15.00. Зарегистрироваться на игры и оплатить вступительный взнос можно в кассе фестиваля с четверга, 3 августа.