В Риге состоится самая масштабная медитация в странах Балтии

Мероприятие пройдет под руководством латвийского специалиста Вероники Томилиной. Вероника является глубоким практиком медитации и психологии Востока, которая более семи лет практикует у лучших преподавателей Индии и Бали. Событие направлено на то, чтобы познакомить людей поближе со всем процессом в теории и практике.

Традиционно, все начнется с лекции об истории и важности применения, а затем пройдет практика на несколько часов. В ходе вечера Томилина научит как настоящим образом погружаться в медитацию.

Исследования показывают, что медитация может значительно повлиять на физическое и психическое состояние человека. Она снижает уровень стресса, а также симптомы депрессии и тревоги.

— Самое главное - медитация позволяет нам услышать себя и обрести внутренний покой. Это невероятный инструмент, заложенный в нашем теле. Это природный дар, который позволяет нам обрести себя и зажечь энергию. Этим волшебством действительно стоит пользоваться - отметила Тонилина.

Начало мероприятия в 18:30. Продолжительность: 3 часа. часть средств, собранных на этом мероприятии, будет пожертвована на помощь китам и дельфинам. Подробная информация о мероприятии на сайте Verontomilina.com. Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss.