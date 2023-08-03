ФОТО | Какие красивые костюмы! Подготовка к торжественному открытию фестиваля „Биргитта“ идет полным ходом

В сотрудничестве с Nargenfestival в день открытия состоится премьера комической оперы „Кризис“.

„Кризис“ — это история личного кризиса маленького человека в большом мире, которая заставляет зрителя задуматься о важном. По словам композитора Тимо Штайнера, к написанию оперы его подтолкнуло ощущение, что мировые кризисы кажутся бесконечными, а мы продолжаем попадать в новые кризисы, несмотря на то что старые все еще продолжаются.

„С другой стороны, личный кризис – вполне себе реальная вещь. Назовем это кризисом среднего возраста или чем-то в этом роде, но когда он наступает – он охватывает полностью“, - сказал Штайнер. Опера будет исполнена дважды, 4 и 5 августа. Смотрите фото с репетиции!

Билеты на фестиваль доступны в Piletilevi.