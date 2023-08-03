СМИ: После тяжелой болезни скончалась жена Раймонда Паулса

Как отмечает издание, в последнее время у Ланы Паулы были проблемы со здоровьем, о чем не раз в разговорах с прессой упоминал Раймонд Паулс .

Известно, что в прошлом году Лана перенесла серьезную операцию на ноге. Восстановление шло медленно, однако в феврале этого года женщина уже могла самостоятельно выйти на улицу на короткую прогулку. Однако несколько дней назад Раймонд Паулс в беседе с Privātā Dzīve рассказал, что его супруге снова стало хуже - она находится в постельном режиме и не может ходить.