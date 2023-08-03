СМИ: После тяжелой болезни скончалась жена Раймонда Паулса(2)
После тяжелой болезни скончалась жена Раймонда Паулса Лана, пишет Jauns.lv со ссылкой на сообщение внучки композитора Анны-Марии в социальных сетях.
Как отмечает издание, в последнее время у Ланы Паулы были проблемы со здоровьем, о чем не раз в разговорах с прессой упоминал Раймонд Паулс.
Известно, что в прошлом году Лана перенесла серьезную операцию на ноге. Восстановление шло медленно, однако в феврале этого года женщина уже могла самостоятельно выйти на улицу на короткую прогулку. Однако несколько дней назад Раймонд Паулс в беседе с Privātā Dzīve рассказал, что его супруге снова стало хуже - она находится в постельном режиме и не может ходить.
Раймонд Паулс познакомился с будущей супругой в 1959 году в Одессе, куда приехал на гастроли в составе Рижского эстрадного оркестра. Лана, тогда носившая имя Светлана Епифанова, работала экскурсоводом „Интуриста“. 31 августа пара должна была отметить 61-ю годовщину свадьбы.