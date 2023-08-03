Шоубиз
04.08.2023, 09:38

СМИ: После тяжелой болезни скончалась жена Раймонда Паулса

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ФОТО: Delfi.lv

После тяжелой болезни скончалась жена Раймонда Паулса Лана, пишет Jauns.lv со ссылкой на сообщение внучки композитора Анны-Марии в социальных сетях.

Как отмечает издание, в последнее время у Ланы Паулы были проблемы со здоровьем, о чем не раз в разговорах с прессой упоминал Раймонд Паулс.

Известно, что в прошлом году Лана перенесла серьезную операцию на ноге. Восстановление шло медленно, однако в феврале этого года женщина уже могла самостоятельно выйти на улицу на короткую прогулку. Однако несколько дней назад Раймонд Паулс в беседе с Privātā Dzīve рассказал, что его супруге снова стало хуже - она находится в постельном режиме и не может ходить.

Раймонд Паулс познакомился с будущей супругой в 1959 году в Одессе, куда приехал на гастроли в составе Рижского эстрадного оркестра. Лана, тогда носившая имя Светлана Епифанова, работала экскурсоводом „Интуриста“. 31 августа пара должна была отметить 61-ю годовщину свадьбы.

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