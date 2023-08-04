Иван Ургант нашел работу в Европе

Иван Ургант был ведущим „именного“ шоу „Вечерний Ургант» на Первом канале на протяжении десяти лет. Программа ушла из эфира в феврале 2022 года после начала войны. Актёр обещал, что программа вернется в эфир, да и руководство канала не утверждало, что она закрыта, однако никаких новостей об этом пока нет.