Иван Ургант нашел работу в Европе(30)
Актер и телеведущий Иван Ургант, который недавно ненадолго вернулся в Москву после путешествия по Исландии, на днях был замечен в Италии. Шоумен стал ведущим свадьбы российского бизнесмена Ильи Тяглого и его возлюбленной. Торжество прошло на озере Комо, — сообщает mail.ru.
Актер поддержал свой имидж одного из самых стильных мужчин страны, надев белый костюм, идеально подходящий для жаркой Италии. Соведущей Урганта стала актриса Екатерина Варнава, чье платье в пол красиво дополняло болеро из перьев.
На празднике также выступили Леонид Агутин, группа „Руки Вверх!“ и итальянские артисты. Невеста традиционно сменила несколько нарядов, а закончилось торжество большим фейерверком.
Иван Ургант был ведущим „именного“ шоу „Вечерний Ургант» на Первом канале на протяжении десяти лет. Программа ушла из эфира в феврале 2022 года после начала войны. Актёр обещал, что программа вернется в эфир, да и руководство канала не утверждало, что она закрыта, однако никаких новостей об этом пока нет.