На отдельные мероприятия фестиваля „Биргитта“ можно попасть по молодежному билету Города музыки

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, молодежный билет Города музыки является одной из инициатив Таллинна, направленных на расширение возможностей участия в культурной жизни.

„За последний год выросли и цены билетов на культурные мероприятия. Для многих людей культура постепенно становится все менее доступной, поэтому мы ищем способы уменьшить отстранение от культурной жизни. Предоставить молодым людям возможность купить билет на музыкальные мероприятия в последний момент при наличии свободных мест по заметно более выгодной цене – один из способов решения этой задачи“, - пояснил Оя.

По словам директора Таллиннской филармонии и организатора фестиваля „Биргитта“ Леннарта Сундья, очень приятно вносить вклад в формирование привычек молодежи в области культуры.

„Мы даем молодым людям возможность принять участие в высококлассном музыкально-театральном фестивале по доступной цене. Считается, что классическая музыка, музыкальный театр и особенно опера – это роскошь. И это действительно так, если учесть, сколько исключительно талантливых людей работает в оркестровой яме, на сцене и за кулисами, чтобы открыть занавес и сделать спектакль реальностью. Надеюсь, что посещение мероприятий вдохновит некоторых из них на дальнейшую карьеру в области культуры“, - добавил Сундья.

Молодежные билеты Города музыки доступны на следующие представления фестиваля „Биргитта“:

Новая комическая опера Тимо Штайнера „Кризис“ на эстонском языке, премьера которой состоится на фестивале „Биргитта“ 5 августа

8 августа – классическая опера Рихарда Вагнера „Тристан и Изольда“ в постановке театра „Ванемуйне“

10 августа – концерт Ultima Thule/Riho Sibul 65 „LENNELDA PRIIKS“

Количество билетов ограничено.

До сих пор молодежные билеты на свои мероприятия предлагали Таллиннская филармония, Jazzkaar и Tallinn Music Week, эстонский рекорд-лейбл и серия вечеринок TIKS, а также серия Disco Tallinn. Интерес к молодежным билетам был многообещающим и он продолжает расти.