Август – месяц масштабных мероприятий: что нужно знать, чтобы получить максимально положительные впечатления от концертов?

По словам руководителя Live Nation Eesti Эвы Палм, Depeche Mode снова выступят в Эстонии после 17-летнего перерыва, и это, конечно, вызывает большую оживленность. „Интерес к концерту огромный“, – подтверждает Палм. „Это означает, что на мероприятии будет много народу. Мы просим всех посетителей обязательно ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и изменениями в дорожном движении, чтобы в день концерта все прошло гладко“.

Палм просит всех фанатов, чтобы перед концертом они ознакомились с программой и планом концертной зоны. „По возможности пользуйтесь общественным транспортом“, – говорит Эва Палм.

В общую зону концерта Depeche Mode еще есть немного билетов. „Я рекомендую заинтересованным поторопиться и купить эти билеты в Piletilevi, чтобы в день концерта не разочароваться – к тому моменту все билеты могут быть распроданы“, – предупреждает Палм.

„Мы настоятельно рекомендуем приезжать на место заранее, поскольку в связи с большим наплывом посетителей проверка билетов, а также личный досмотр и досмотр вещей могут занять какое-то время“, – говорит руководитель Meeskond Security Эйго Сыстер и добавляет, что при себе нужно иметь удостоверяющий личность документ на случай, если понадобится установить личность или проверить возраст человека. Также организаторы просят заранее скачать файл с билетом, поскольку на месте может не быть Интернета.