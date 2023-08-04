Август – месяц масштабных мероприятий: что нужно знать, чтобы получить максимально положительные впечатления от концертов?
Уже в это воскресенье, 6 августа, на Таллиннском певческом поле выступят легендарные Depeche Mode. Поскольку речь идет об очень крупном мероприятии, посетителей просят приезжать на место заблаговременно. Важно также помнить, что можно брать с собой и что нельзя.
По словам руководителя Live Nation Eesti Эвы Палм, Depeche Mode снова выступят в Эстонии после 17-летнего перерыва, и это, конечно, вызывает большую оживленность. „Интерес к концерту огромный“, – подтверждает Палм. „Это означает, что на мероприятии будет много народу. Мы просим всех посетителей обязательно ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и изменениями в дорожном движении, чтобы в день концерта все прошло гладко“.
Палм просит всех фанатов, чтобы перед концертом они ознакомились с программой и планом концертной зоны. „По возможности пользуйтесь общественным транспортом“, – говорит Эва Палм.
В общую зону концерта Depeche Mode еще есть немного билетов. „Я рекомендую заинтересованным поторопиться и купить эти билеты в Piletilevi, чтобы в день концерта не разочароваться – к тому моменту все билеты могут быть распроданы“, – предупреждает Палм.
„Мы настоятельно рекомендуем приезжать на место заранее, поскольку в связи с большим наплывом посетителей проверка билетов, а также личный досмотр и досмотр вещей могут занять какое-то время“, – говорит руководитель Meeskond Security Эйго Сыстер и добавляет, что при себе нужно иметь удостоверяющий личность документ на случай, если понадобится установить личность или проверить возраст человека. Также организаторы просят заранее скачать файл с билетом, поскольку на месте может не быть Интернета.
Чтобы сократить экологический след и защитить окружающую среду, на мероприятии будут использоваться многоразовые залоговые стаканчики от Pandipakend. Процесс обращения с залоговыми стаканчиками прост: за каждый залоговый предмет взимается залог в размере 3 евро. При возврате стаканчика возвращается залог в размере 2 евро, и 1 евро остается организатору в качестве платы за обращение. „Эта инициатива гарантирует наш общий в клад в охрану окружающей среды, сохранение чистоты эстонской природы и ликвидацию пластиковых отходов от одноразовой посуды“, – говорит Палм, надеясь на понимающее отношение всех посетителей к этой экологической инициативе.
6 августа ворота Таллиннского певческого поля откроются в 17:00, Морская зона будет открыта уже с 15:00.00. Вход будет осуществляться через Морские ворота, ворота Ору и Мяэ. Проход на концерт обеспечивает билет, наличие которого проверяется на входе. Билет можно будет купить на месте, в кассах у Морских ворот и ворот Ору. Если вы планируете показывать билет в телефоне, то скачайте его на телефон, поскольку на месте вы можете быть вне зоны действия интернет-сети. Также нужно позаботиться о том, чтобы яркость экрана телефона была настроена на максимум и экран телефона был целый. Посетителям в возрасте младше десяти лет настоятельно рекомендуется использовать защитные наушники. Детям в возрасте до трех лет посещение концерта запрещено.
Парковка в окрестностях Таллиннского певческого поля будет затруднена, поэтому посетителей просят по возможности не приезжать на машинах. Парковка в зонах зеленых насаждений и в не предназначенных для этого местах наказывается денежными штрафами. Велосипедная стоянка будет находиться возле Морских ворот.
Во время мероприятия запускать квадрокоптеры запрещено.
Программа концерта:
17.00 ворота
19.45 Hope
20.45 Depeche Mode
23.00 ориентировочное окончание
На территорию концерта не пропускаются лица, имеющие при себе:
свою еду и напитки
бутылки и банки
зонты
фото- и видеотехнику
палки для селфи, планшеты и ноутбуки
огнестрельное и холодное оружие, пиротехнику
опасные вещества и предметы
алкоголь и наркотики
домашних животных
велосипеды, роликовые коньки, самокаты и скейтборды
мотошлемы, походные стулья или табуреты
лишний багаж и вещи – не берите с собой большие сумки или ненужные предметы.
Камеры хранения будут работать возле всех ворот.
С более подробными правилами внутреннего распорядка концерта можно ознакомиться здесь. Подробнее узнать о камерах хранения можно здесь. План территории концерта можно найти здесь, и на всех воротах будут висеть большие инфостенды с планом.