Звуки природы и тропические ритмы: в Эстонском музее природы вновь пройдет тихая дискотека

„Наше мероприятие – веселое и экспериментальное сочетание тропических ритмов и захватывающих звуков природы“, – говорит Сарапуу, который считает своим вторым домом дождевые леса Амазонки в Гвиане и сочетает близкие его сердцу ритмы Южной Америки и Африки с голосами и звуками эстонских птиц, насекомых и даже летучих мышей.

„Очень интересно звучат коростель, большая выпь, птица из семейства цаплевых, и такой редкий в Эстонии вид летучих мышей, как ночница Наттереда“, – отмечает Сарапуу.

Звуки природы были записаны руководителем отдела коллекций Эстонского музея природы Леннартом Леннуком и биологом Вельо Руннелем. В рамках мероприятия также можно будет посмотреть выставку Пеэтера Лауритса „Нечто, связующее всех“, в звуковом оформлении которой также использовались записанные Вельо Руннелем звуки природы.

Участники мероприятия получат специальные наушники и музыкой можно будет наслаждаться, не создавая вокруг шума. „Птичий певческий праздник“ пройдет во дворе Эстонского музея природы по адресу Лай, 29а.

Билеты можно приобрести на сайте Fienta и на месте в кассе музея.