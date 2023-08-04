Лиззо и ее адвокат ответили на обвинения в сексуализированном насилии

„Последние несколько дней были тошнотворно трудными и обезоруживающе разочаровывающими. Мои трудовая этика, мораль и авторитет были поставлены под вопрос. Меня критиковали. Обычно я не отвечаю на ложные обвинения, но эти слишком возмутительны“, — написала она.

Лиззо уточнила, что критике ее подвергли экс-работницы, которые уже якобы публично признавали, что их поведение во время гастролей было неприемлемым и непрофессиональным.

„Я артист, я всегда любила свою работу. Я всерьез отношусь к своей музыке и концертам, потому единственное, чего хочу — наилучшим образом представлять себя и своих поклонников в искусстве. Эта страсть связана с трудолюбием и высокими стандартами. Иногда мне нужно принимать трудные решения, но я никогда не хотела заставлять кого бы то ни было чувствовать себя некомфортно, не важной частью команды“, — заключила она.

Адвокат Лиззо Марти Сингер уличил одну из девушек, обвинивших артистку в домогательствах, в лукавстве. Он обнародовал видеозапись, сделанную в апреле 2023 года. В ролике Дэвис похвалила Лиззо и призналась, что хочет быть похожей на певицу. „Я так сильно беру с нее пример. Хочу пойти по ее стопам и хочу, чтобы королева Лиззо это знала“, — говорит Дэвис.

По мнению Сингера, Дэвис не звучит и не выглядит травмированной. „Так не говорят люди, до которых домогался и которых дискриминировал человек, которого она называет „королевой“, — сказал адвокат и добавил, что запись сделана после инцидентов, которые Дэвис позже описала как домогательства.

1 августа три бывших танцовщицы Лиззо выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах и создании враждебной обстановки в коллективе. Согласно документам певица заставляла их посещать вместе с ней стрип-клубы, принуждала трогать обнаженные тела работниц заведения, а также публично использовать игрушки „для взрослых“. Она также якобы пристально следила за весом своих работников и могла уволить их из-за изменения веса.

Бывшая режиссер документального фильма о певице Лиззо София Нали Эллисон также заявила, что исполнительница относилась к ней настолько неуважительно, что ей пришлось отказаться от совместной работы с ней.