Шоубиз
04.08.2023, 14:42

Лиззо и ее адвокат ответили на обвинения в сексуализированном насилии

 
Lizzo live at Roskilde Festival 2023, Roskilde, Denmark Roskilde, Denmark. 01st, July 2023. The American rapper and sing
Lizzo live at Roskilde Festival 2023, Roskilde, Denmark Roskilde, Denmark. 01st, July 2023. The American rapper and sing
ФОТО: IMAGO/Gonzales Photo/Kim Matthai Lelan | IMAGO/Gonzales Photo

Американская певица Лиззо (настоящее имя Мелисса Вивиан Джефферсон) впервые ответила на обвинения в домогательствах и создании враждебной обстановки в коллективе. Ее пост в соцсетях цитирует издание TMZ. Она назвала обвинения сфабрикованными и неправдоподобными.

„Последние несколько дней были тошнотворно трудными и обезоруживающе разочаровывающими. Мои трудовая этика, мораль и авторитет были поставлены под вопрос. Меня критиковали. Обычно я не отвечаю на ложные обвинения, но эти слишком возмутительны“, — написала она.

Лиззо уточнила, что критике ее подвергли экс-работницы, которые уже якобы публично признавали, что их поведение во время гастролей было неприемлемым и непрофессиональным.

„Я артист, я всегда любила свою работу. Я всерьез отношусь к своей музыке и концертам, потому единственное, чего хочу — наилучшим образом представлять себя и своих поклонников в искусстве. Эта страсть связана с трудолюбием и высокими стандартами. Иногда мне нужно принимать трудные решения, но я никогда не хотела заставлять кого бы то ни было чувствовать себя некомфортно, не важной частью команды“, — заключила она.

Адвокат Лиззо Марти Сингер уличил одну из девушек, обвинивших артистку в домогательствах, в лукавстве. Он обнародовал видеозапись, сделанную в апреле 2023 года. В ролике Дэвис похвалила Лиззо и призналась, что хочет быть похожей на певицу. „Я так сильно беру с нее пример. Хочу пойти по ее стопам и хочу, чтобы королева Лиззо это знала“, — говорит Дэвис.

По мнению Сингера, Дэвис не звучит и не выглядит травмированной. „Так не говорят люди, до которых домогался и которых дискриминировал человек, которого она называет „королевой“, — сказал адвокат и добавил, что запись сделана после инцидентов, которые Дэвис позже описала как домогательства.

1 августа три бывших танцовщицы Лиззо выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах и создании враждебной обстановки в коллективе. Согласно документам певица заставляла их посещать вместе с ней стрип-клубы, принуждала трогать обнаженные тела работниц заведения, а также публично использовать игрушки „для взрослых“. Она также якобы пристально следила за весом своих работников и могла уволить их из-за изменения веса.

Бывшая режиссер документального фильма о певице Лиззо София Нали Эллисон также заявила, что исполнительница относилась к ней настолько неуважительно, что ей пришлось отказаться от совместной работы с ней.

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