04.08.2023, 16:00
„Едва ли доживу“: Лайма Вайкуле больше не приедет в Россию(3)
ФОТО: Youtube
Народная артистка Латвии Лайма Вайкуле в интервью программе „Настоящее время“ заявила, что больше никогда не приедет в Россию.
По словам Вайкуле, раньше она не интересовалась политикой и жалеет об этом. Кроме того, добавила она, она не считает Россию местом сосредоточения культуры.
Чтобы певица смогла вернуться в Россию, продолжила артистка, в стране должно наступить время, аналогичное 90-м годам прошлого века.
„Должно снова случиться то, что было в 90-х: надежда, вера в перестройку, в лучшую жизнь, в правду. Но я едва ли доживу до этого времени, поэтому я для себя решила, что никогда“, — сказала Вайкуле.