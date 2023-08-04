„Едва ли доживу“: Лайма Вайкуле больше не приедет в Россию

По словам Вайкуле, раньше она не интересовалась политикой и жалеет об этом. Кроме того, добавила она, она не считает Россию местом сосредоточения культуры.

„Должно снова случиться то, что было в 90-х: надежда, вера в перестройку, в лучшую жизнь, в правду. Но я едва ли доживу до этого времени, поэтому я для себя решила, что никогда“, — сказала Вайкуле.