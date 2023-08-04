Лекарства не помогают: семья опасается за здоровье Селин Дион

По словам Клодетт, к Селин сейчас переехала другая их сестра — Линда. В том же доме живут трое сыновей Селин Дион.

„Она прислушивается к первоклассным специалистам по этому редкому заболеванию, насколько может. Честно говоря, больше всего ей нужен отдых. Она всегда превосходит сама себя, пытается быть лучше всех. Но однажды ваши сердце и тело попытаются вам что-то сказать, и важно к ним прислушаться“, — рассказала Клодетт.

Сестра знаменитости призналась, что больной певице не помогают лекарства, и для неё пытаются подобрать программу реабилитации.

Синдром мышечной скованности — редкий неврологический синдром, причины которого не ясны. У больного появляется скованность мышц и болезненные спазмы, которые ограничивают подвижность пациента.

В мае 2023 года Дион уже отменила „около 40 концертов“, чтобы пройти курс лечения. Её ближайший европейский концерт должен был состояться 1 сентября в Париже.