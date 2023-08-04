04.08.2023, 16:41
ФОТО и ВИДЕО | Смортите, как для концерта Depeche Mode на Певческом поле устанавливают особенную сцену(1)
Единственный в странах Балтии концерт Depeche Mode состоится 6 августа на Таллиннском певческом поле в рамках турне „Memento Mori“. Уже в пятницу там начались работы по установке особенной сцены.
Техника для концерта прибыла в Эстонию из пяти разных стран. Большим событием можно считать и доставку из Дании сцены, аналогов которой в странах Балтии нет. После концерта она останется здесь навсегда и найдет применение на будущих крупных событиях.
Строительство сцены на Певческом поле займет несколько дней!