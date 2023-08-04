Культура
04.08.2023, 16:41

ФОТО и ВИДЕО | Смотрите, как для концерта Depeche Mode на Певческом поле устанавливают особенную сцену

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Единственный в странах Балтии концерт Depeche Mode состоится 6 августа на Таллиннском певческом поле в рамках турне „Memento Mori“. Уже в пятницу там начались работы по установке особенной сцены.

Техника для концерта прибыла в Эстонию из пяти разных стран. Большим событием можно считать и доставку из Дании сцены, аналогов которой в странах Балтии нет. После концерта она останется здесь навсегда и найдет применение на будущих крупных событиях.

Строительство сцены на Певческом поле займет несколько дней!

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RusDelfi
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