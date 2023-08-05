Умер Марк Марголис — актер из сериалов „Во все тяжкие“ и „Лучше звоните Солу“

Марк Марголис известен по роли наркоторговца Гектора Саламанки в сериалах „Во все тяжкие“ и „Лучше звоните Солу“. За роль Саламанки он был номинирован на премию „Эмми“. Также Марголис снимался в фильмах „Лицо со шрамом“, „Эйс Вентура: Розыск домашних животных, в сериале „Оз“ и в шести кинолентах Даррена Аронофски.