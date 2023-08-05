9 августа в T1 Cinamon — премьера долгожданного триллера „Gran Turismo“

Основанный на реальной судьбе Янна Марденборо „Gran Turismo“ рассказывает о сбывшейся мечте играющего в Gran Turismo подростка, чьи игровые навыки принесли ему победу в серии Nissan и помогли стать настоящим профессиональным гонщиком. В триллере Нила Бломкампа снимаются Орландо Блум, Дэвид Харбор и Даррен Барнет.

Премьера „Gran Turismo“ в T1 Cinamon будет включать в себя ряд развлекательных мероприятий, в том числе встречу команды дрифта Wampiroja с фанатами, фотостену с фотографом, гоночный симулятор консоли Playstation, организованный Euronics для тестирования игры Gran Turismo, и трассу для дрифта моделей автомобилей CuFa, где фанаты смогут испытать свои навыки.

Посетителям будут предложены закуски и напитки, а вести мероприятие будет Райко Аусмеэс из Masinawärk. Перед кинотеатром зрители могут поближе познакомиться с двумя дрифт-карами Nissan команды Wampiroja. Перед просмотром фильма в зале будет проведет розыграш подарков, где у всех присутствующих в предвкушении фильма будет возможность выиграть приятные призы. Мероприятие проводится в информационном партнерстве с Power Hit Radio.

Исполнительный директор центра T1 Тармо Хыбе подчеркнул, что центр гордится возможностью провести премьеру фильма „Gran Turismo“: „T1 уже давно занимается поддержкой событий автоспорта, и захватывающая премьера „Gran Turismo“ вновь соберет в нашем центре любителей автомобилей и киноискусства“.