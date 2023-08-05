9 августа в T1 Cinamon — премьера долгожданного триллера „Gran Turismo“
9 августа в T1 Cinamon состоится премьера наполненного адреналином гоночного фильма „Gran Turismo“. Во время премьеры поклонников ждет несколько увлекательных акций и сюрпризов.
Основанный на реальной судьбе Янна Марденборо „Gran Turismo“ рассказывает о сбывшейся мечте играющего в Gran Turismo подростка, чьи игровые навыки принесли ему победу в серии Nissan и помогли стать настоящим профессиональным гонщиком. В триллере Нила Бломкампа снимаются Орландо Блум, Дэвид Харбор и Даррен Барнет.
Премьера „Gran Turismo“ в T1 Cinamon будет включать в себя ряд развлекательных мероприятий, в том числе встречу команды дрифта Wampiroja с фанатами, фотостену с фотографом, гоночный симулятор консоли Playstation, организованный Euronics для тестирования игры Gran Turismo, и трассу для дрифта моделей автомобилей CuFa, где фанаты смогут испытать свои навыки.
Посетителям будут предложены закуски и напитки, а вести мероприятие будет Райко Аусмеэс из Masinawärk. Перед кинотеатром зрители могут поближе познакомиться с двумя дрифт-карами Nissan команды Wampiroja. Перед просмотром фильма в зале будет проведет розыграш подарков, где у всех присутствующих в предвкушении фильма будет возможность выиграть приятные призы. Мероприятие проводится в информационном партнерстве с Power Hit Radio.
Исполнительный директор центра T1 Тармо Хыбе подчеркнул, что центр гордится возможностью провести премьеру фильма „Gran Turismo“: „T1 уже давно занимается поддержкой событий автоспорта, и захватывающая премьера „Gran Turismo“ вновь соберет в нашем центре любителей автомобилей и киноискусства“.
За созданием фильма стоит компания Nissan, которая годами помогала геймерам Gran Turismo становиться настоящими гонщиками, поэтому Nissan также является важным международным партнером фильма. „Одна из самых ярких историй успеха в 87-летнем гоночном наследии Nissan началась в 2008 году, когда компания осмелилась изменить своим убеждениям и запустила революционный конкурс под названием GT Academy, где игроки становились настоящими гонщиками. Это инновационное партнерство с Gran Turismo бросило вызов прежним представлениям о том, что нужно для того, чтобы стать профессиональным пилотом, и открыло двери для многообещающих талантов со всего мира“, — прокомментировал Хенри Даум, менеджер по маркетингу Nissan в странах Балтии.
Мероприятия премьеры стартуют 9 августа в 18:00, сбор в зале для розыгрыша призов состоится в 19:00, а фильм начнется в 19:15.
Билеты на премьеру можно приобрести здесь.