Подруга Фредди Меркьюри продаст больше тысячи личных вещей артиста

Изначально коллекцию из более 1,4 тысячи предметов артиста покажут на бесплатной выставке, а потом — продадут на аукционе Sotheby's.

Среди приготовленных к продаже предметов Меркьюри оказались черновики хитов „Don't Stop Me Now“, „We Are the Champions“ и „Somebody to Love“.

За рукопись „Богемской рапсодии“ планируют выручить от одного до полутора миллионов долларов — сохранившийся у Остин вариант, подчеркивает издание, подтверждает то, что певец экспериментировал с названием культовой композиции. Он хотел назвать ее „монгольской“ («Mongolian Rhapsody“), а затем заменил на „богемскую“ («Bohemian Rhapsody“).

На аукционе также выставят любимый рояль музыканта, цена которого стартует от $2,5 тысячи. Помимо этого, планируют продать сценические костюмы музыканта, в том числе красную накидку и корону, в которых Меркьюри выступал на последнем концерте Queen в 1986 году.