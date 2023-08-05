ФОТО | Почти каминг-аут: Лиза Арзамасова показала свой новый нос(6)
Актриса Лиза Арзамасова призналась в Instagram, что воспользовалась услугами пластического хирурга из-за серьезной травмы, которую она получила на съемках „Ледникового периода“.
По словам артистки, она бы не решилась на подобную операцию без надобности. Однако Арзамасова сломала нос на льду, но при этом продолжала работать.
„Хныкать было некогда: в травмпункт за снимком, в аптеку за мазью от синяков и снова на репетицию. „Show must go on“, как известно. Я так воспитана в профессии. Сросся нос не очень красиво, кривоватенько, но мне же некогда, у меня же „елки“, а потом отпуск с мужем и так далее“, — заявила артистка.
Она пошла к врачу только после того, как ее случайно снова ударили по носу во время спектаклей — тогда, вспоминает Арзамасова, у нее появились звездочки перед глазами. „На следующий день — в клинику. Ремонтировать, ну и форму деликатно поправили, конечно“, — сказала артистка.
Она посоветовала подписчикам „смириться“ с ее новым носом и попытаться снова полюбить ее.