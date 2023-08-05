ФОТО | Дождь искусству не помеха! Среди развалин Пиритаского монастыря стартовал фестиваль „Биргитта“
В пятницу, 4 августа, на развалинах Пиритаского монастыря начался фестиваль „Биргитта“, который предлагает меломанам большой выбор как классической, так и популярной музыки. В день открытия состоялась премьера комической оперы „Кризис“.
Комическая опера „Кризис“ — это история личного кризиса маленького человека в большом мире, которая заставляет зрителя задуматься о важном. По словам композитора Тимо Штайнера, к написанию оперы его подтолкнуло ощущение, что мировые кризисы кажутся бесконечными, а мы продолжаем попадать в новые кризисы, несмотря на то что старые все еще продолжаются. „С другой стороны, личный кризис – вполне себе реальная вещь. Назовем это кризисом среднего возраста или чем-то в этом роде, но когда он наступает – он охватывает полностью“, - сказал Штайнер.
Сюжет этой оперы понятен каждому - мужчина бросает семью ради мимолетного романа с вероломной дамой. Каждый из нас, скорее всего, знает такого героя-любовника, если сам не является таковым. Сюжет этой оперы также высмеивает все клише, которые есть в других операх, а ее комические элементы заставляли смеяться весь зал. К тому же, опера на эстонском языке звучит крайне свежо.
8 августа на сцене „Биргитты“ будет показана самая зрелищная постановка театра „Ванемуйне“ – „Тристан и Изольда“, премьера которой состоялась в апреле этого года. Эта история о высоких чувствах является одним из самых известных произведений Рихарда Вагнера. Музыкальный руководитель и дирижер спектакля Ристо Йоост рекомендует обязательно посмотреть „Тристана и Изольду“, поскольку там участвуют прекрасные исполнители.
„В роли Изольды сверкает Айле Асзони, которая в последнее время имеет успех на европейских сценах, а роль Тристана исполняет Мати Тури. Это действительно особенная постановка Лийз Колле! Красивая история и эпическая музыка“, - подчеркнул Йоост и добавил, что Айле Асзони можно будет увидеть в этой роли только на фестивале „Биргитта“. Также на сцене выступит мужской хор и симфонический оркестр „Ванемуйне“.
Концерт Ultima Thule „Lennelda priiks/Riho Sibul 65“ — это дань уважения Рихо Сибулу и другим участникам ансамбля, которых больше нет с нами. Вместе с Ultima Thule на сцену 10 августа выйдут Тынис Мяги, Танель Падар, Вайко Эплик, Мария Вайгла, Роберт Линна и Микк Таммепыльд.
Особым событием фестиваля в этом году станет выделяющаяся интересным музыкальным языком камерная опера „Милосердие“ Джеймса Макмиллана, которая вынесет фестивальную программу за пределы монастырских стен. Произведение, которое прозвучит в Theatrum 11 и 12 августа, посвящено теме мести и милосердия, а дирижировать оперой будет ее автор.
Фестиваль „Биргитта“ завершится 13 августа исполнением 9-й симфонии Бетховена, которая подобна поклону миру и гармонии. Шедевр исполнят ERSO, камерный хор Эстонской филармонии и хор Латвийского радио. Дирижер – Тыну Кальюсте, солисты – Мирьям Месак, Кай Рюйтель, Альвар Тийслер и Хельдур Харри Пыльда.