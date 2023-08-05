ФОТО | Дождь искусству не помеха! Среди развалин Притаского монастыря стартовал фестиваль „Биргитта“

Комическая опера „Кризис“ — это история личного кризиса маленького человека в большом мире, которая заставляет зрителя задуматься о важном. По словам композитора Тимо Штайнера, к написанию оперы его подтолкнуло ощущение, что мировые кризисы кажутся бесконечными, а мы продолжаем попадать в новые кризисы, несмотря на то что старые все еще продолжаются. „С другой стороны, личный кризис – вполне себе реальная вещь. Назовем это кризисом среднего возраста или чем-то в этом роде, но когда он наступает – он охватывает полностью“, - сказал Штайнер.

Сюжет этой оперы понятен каждому - мужчина бросает семью ради мимолетного романа с вероломной дамой. Каждый из нас, скорее всего, знает такого героя-любовника, если сам не является таковым. Сюжет этой оперы также высмеивает все клише, которые есть в других операх, а ее комические элементы заставляли смеяться весь зал. К тому же, опера на эстонском языке звучит крайне свежо.

8 августа на сцене „Биргитты“ будет показана самая зрелищная постановка театра „Ванемуйне“ – „Тристан и Изольда“, премьера которой состоялась в апреле этого года. Эта история о высоких чувствах является одним из самых известных произведений Рихарда Вагнера. Музыкальный руководитель и дирижер спектакля Ристо Йоост рекомендует обязательно посмотреть „Тристана и Изольду“, поскольку там участвуют прекрасные исполнители.

„В роли Изольды сверкает Айле Асзони, которая в последнее время имеет успех на европейских сценах, а роль Тристана исполняет Мати Тури. Это действительно особенная постановка Лийз Колле! Красивая история и эпическая музыка“, - подчеркнул Йоост и добавил, что Айле Асзони можно будет увидеть в этой роли только на фестивале „Биргитта“. Также на сцене выступит мужской хор и симфонический оркестр „Ванемуйне“.