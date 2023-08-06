Лайма Вайкуле: те, кто слушает Путина, – это зомби, а те, кто не интересуется политикой - идиоты

„Должно сильно все измениться, должно снова случиться то, что было в 90-х: надежда, вера в перестройку, в лучшую жизнь, в правду. Вот в это хочется верить. Но я вряд ли доживу до этого времени. Поэтому я для себя решила, что никогда“, - сказала Вайкуле в ответ на вопрос корреспондента телеканала „Настоящее Время“ о том, при каких обстоятельствах она готова снова выступить в России.

По ее словам, все, кто не интересуется политикой, являются идиотами. „И это не мое, а это древнее слово из Греции, которое обозначает людей, не интересующихся политикой. Вот мы и допрыгались, потому что не интересовались. Очень жаль“, цитирует интервью Вайкуле lrt.lt.

Певица также считает зомби тех, кто слушает президента России Владимира Путина. „Как вот такую глупость можно слушать и можно верить этой глупости? Поэтому, как кто-то очень хорошо сказал: „Культура не в России, а культура там, где есть Максим Галкин, Алла Пугачева (эмигрировали в Израиль в марте 2022 года – прим. ред.)“, – считает певица.