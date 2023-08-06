Лада Дэнс попала в ДТП и получила черепно-мозговую травму

56-летняя Лада Дэнс оказалась втянута в неприятную ситуацию. На трассе М-2, неподалеку от подмосковного Подольска, столкнулись три автомобиля. В одном из них находилась популярная в 90-х годах певица. Артистка сидела за рулем не сама — она вызвала такси.

Сообщается, что исполнительница помимо черепно-мозговой травмы получила сотрясение и ушиб позвоночника.

На место прибыли медики, они оказали пострадавшим необходимую помощь. После полученных травм артистка не смогла передвигаться сама. Врачи перенесли ее на каталке в машину скорой помощи и доставили в больницу.

Напомним, Лада Дэнс покорила публику в 90-е годы. Ее образ бунтарки и экстравагантные наряды привлекли внимание общественности. Стать обладательницей кожаных брюк, корсетов со стразами и глубоким декольте, как у певицы, мечтала каждая модница.

