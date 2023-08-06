Концерты Depeche Mode и The Weeknd вызвали рост цен на услуги размещения

„На концерт Depeche Mode мы ждем более 40 000 человек, на The Weeknd - почти 55 000. К тому же будет привлечено около 2000 работников для этих двух мероприятий. Так что это будут действительно массовые события“, - сказала организатор концертов Эва Пальм. „Если учесть всех посетителей этих двух шоу, то получается практически как Певческий праздник“.

Для столичных отелей такое количество заграничных гостей сулит большую прибыль. В отеле Oru, который находится прямо возле Певческого поля, последний номер был продан за две недели до концерта британских рок-звезд. И это несмотря на то, что цена за этот номер была в 4 раза выше, чем обычно в летний сезон.

„Большой спрос повлиял на цены. Тем не менее, все номера распроданы, так как интерес к концертам невероятный“, - сказала генеральный менеджер Oru Hub Hotel Кристель Мяэнурм. „В нашем отеле останавливаются как местные туристы, так и заграничные гости. Больше всего постояльцев у нас будет из Латвии и Литвы, но многие приедут на концерты из Германии, Финляндии и Франции“, - добавила она.

Команда отеля Oru в дни мероприятий будет работать увеличенным составом, поскольку надо будет обслужить как клиентов отеля, так и ресторана. Такая же ситуация и в трех отелях Tallink, которые в общей сложности могут разместить почти 800 человек. Практически все номера на время концертов распроданы.

„В будни люди, которые заселяются и выселяются, не приходят все одновременно, так как у каждого свои интересы. Но все те посетители, которые приезжают сюда на концерт, приходят в конкретный час. Они все заселяются примерно в одно и то же время, все хотят на следующее утро подольше поспать. Поэтому концерты и другие мероприятия меняют темп работы в отелях“, - сказала руководитель Tallink Hotels Аве Свартс.