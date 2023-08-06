ФОТО | „Невозможно прекрасна“: Валерия восхитила фото в бикини(7)
55-летняя Валерия показала фигуру в пёстром купальнике. Певица отдыхала на шезлонге в саду и порассуждала о любви и нелюбви к загару.
„Удивительно, как с годами поменялось моё отношению к загару, — написала Валерия. — Уж последний месяц лета остался, а я всего пару раз лежала на солнышке. Во-первых, теперь в свои 55 берегу оставшийся коллаген ( он разрушается под воздействием солнечных лучей); во-вторых, просто лежать на жаре мне сегодня кажется скучным и утомительным (даже книжки и аудиолекции не помогают), а спорт на солнце — ну совсем ем не моё. Вот муж мой совсем наоборот: обязательно находится на солнце столько, что обязательно обгорает. Говорит, что насыщается витамином Д. А вы загораете при первой возможности? Защищаете, бережете кожу или вам все равно?“
Но если кто-то поучаствовал в импровизированном опросе, то другие просто восхитились видом певицы. „Невозможно прекрасна“, „Шикарна“, „Очень красивая фигура“, „Вы — королева“, „Какая вы красотка, просто бомба“, — написали пользователи Инстаграм.