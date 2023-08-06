КАРТА | Для истинных фанатов „депешей“: парковочное место у Певческого поля сегодня стоит больше 40 евро(6)
Сегодня, 6 августа, в Таллинне на Певческом поле выступает легендарная группа Depeche Mode. В продаже есть билеты не только на сам концерт (от 79 до 349 евро - последние распроданы до единого), но и билеты на парковку.
Официальная парковочная зона концерта открыта для посетителей с 14:00 6 августа до 2:00 7 августа. Одно парковочное место на сайте Piletilevi стоит 41,50 евро.
Все официальные парковочные зоны не охраняются. Парковочные места гарантированы обладателям заранее приобретенного билета, к которому будут направлены регулировщики. Водителей просят соблюдать правила и знаки дорожного движения и подчиняться указаниям регулировщиков.
Парковочный билет гарантирует однократный въезд транспортного средства на парковку. В целях безопасности организаторы оставляют за собой право не впускать или удалять с парковки автомобили или людей.