ГАЛЕРЕЯ | Ворота открылись, реки фанатов хлынули к сцене: что происходило на Певческом поле в ожидании Depeche Mode

Организаторы концерта с гордостью заявили, что было продано невероятное количество билетов – 40 тысяч. Это свидетельствует о том, насколько музыка и творчество Depeche Mode остаются популярными и актуальными даже спустя столько лет.

Поскольку Таллинн единственный удостоился чести среди остальных стран Балтии принять у себя легендарную группу, то концерт Depeche Mode стал ярким событием для фанатов не только из Эстонии, но и из соседних стран.

В воскресенье днем в столичных отелях еще остались места для размещения гостей Таллинна, однако цены хоть и доступные, но не самые дружеские: в среднем стандартный номер на двоих на одну ночь можно снять за 190 евро.

Какой праздник без хмельного? Несомненно на территории Певческого поля фантам также предлагается повысить градус удовольствия: в палатках можно приобрести пиво и сидр по 7 евро, а также побаловать себя вином и просекко - бокальчик обойдется вам тоже в 7 евро. Самые большие фанаты могут испить разливного из брендированного пластикового стакана стоимостью 5 евро.

Для самых рьяных фанатов раскинулась палатка с официальным мерчем группы, где можно не только приобрести брелок на память за 15 евро, но и приодеться. Футболка Depeche Mode стоит 40 евро, худи 70 евро, шарф и шоппер по 20 евро.

Так как день жаркий, то посетителей спасают колонки с бесплатной водой, расположенные по всей территории Певческого поля.

Заморить червячка любители рок-музыки могут в отдельно отведенной зоне фуд-корта: корндог или хотдог можно купить за 4-5 евро, бургер в районе 10 евро, тортильи и кебабы 13-15 евро. Сладкоежки могут порадовать себя конфетами от полутора евро. На месте также предлагаются мороженое, вафли и пирожки.

Вечер обещает быть незабываемым, а песни Depeche Mode громкими и проникновенными. Все присутствующие на Певческом поле в ожидании кумиров: на сцену звезды выйдут ближе к 21:00, а в 19:45 на разогрев выйдет группа Hope.