ФОТО | Кристина Асмус посмеялась над новыми слухами о беременности

Асмус опубликовала фото, на котором она смотрит на свой живот. По словам артистки, на кадре кажется, что она будто в положении, хотя это не так („Пока“, — оговорилась она).

„Пост про то, какая же сочная грудь у меня становится, когда я поправляюсь. И как бы вот так умудриться, чтобы объем везде уходил, а в титечках нет“, — поделилась актриса.

Асмус на всякий попросила поклонников не советовать ей пластического хирурга Тимура Хайдарова, чтобы сохранить „сочную“ грудь после похудения. Напомним, в последнее время благодаря Славе и Любови Успенской вокруг Хайдарова разгорелся большой скандал с угрозами подать друг на друга в суд.