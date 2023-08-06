ФОТО С МЕСТА СОБЫТИЙ | На Певческом поле - долгожданная группа Depeche Mode и тысячи ее фанатов!

По словам находящегося на месте событий корреспондента Delfi, концерт отстает от графика. В 20.14 началось выступление Hope, хотя запланировано оно было на 19.45, то есть расписание немного сбилось.

Согласно первоначальному плану Depeche Mode должны были начать выступление в 20.45, однако вышли на сцену в 21.25.

„Трясет, но в плохом смысле. Басы слишком громкие“, - сказал один из гостей журналисту Kroonika. Аналогичные комментарии поступали и от других фанатов.

На разогреве выступала Hope - берлинская группа из четырех человек: Кристина Бёрш-Супан, Фабиан Хёнес, Мартин Кнорц и Филлип Стаффа.

1998 - „The Singles Tour 98“

Свой первый концерт в Эстонии Depeche Mode дали на Тартуском певческом поле, которое в несколько раз меньше того, что в Таллинне.

2001 - „Exciter Tour“

Первый концерт европейского турне группы как раз пришелся на Эстонию. Певческое поле в Таллинне было заполнено до предела - рокеров пришли послушать около 15 000 человек.

2006 - „Touring The Angel“

Билеты на концерт 2006 го да в Saku Suurhall поступили в продажу еще в 2005 году, аж за девять месяцев до самого концерта. Более половины из 7000 билетов были проданы за первые два часа.

2023 - „Memento Mori Tour“

Единственный концерт группы в странах Балтии - 6 августа на Певческом поле в Таллинне. Ожидается, что его посетят 40 000 человек.