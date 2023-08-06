ФОТО С МЕСТА СОБЫТИЙ | На сцене Певческого поля - группа, выступающая на согреве у Depeche Mode

По словам находящегося на месте событий корреспондента Delfi, концерт отстает от графика. В 20.14 началось выступление Hope, хотя запланировано оно было на 19.45, то есть расписание немного сбилось. Согласно первоначальному плану, Depeche Mode должны были начать выступление в 20.45.