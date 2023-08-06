06.08.2023, 20:51
ФОТО С МЕСТА СОБЫТИЙ | На сцене Певческого поля - группа, выступающая на согреве у Depeche Mode(2)
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В воскресенье вечером на Таллиннском Певческом поле выступает любимая многими группа Depeche Mode. Разогревать толпу вышла восходящая звезда из Германии - группа Hope.
По словам находящегося на месте событий корреспондента Delfi, концерт отстает от графика. В 20.14 началось выступление Hope, хотя запланировано оно было на 19.45, то есть расписание немного сбилось. Согласно первоначальному плану, Depeche Mode должны были начать выступление в 20.45.
На разогреве выступает Hope - берлинская группа из четырех человек: Кристина Бёрш-Супан, Фабиан Хёнес, Мартин Кнорц и Филлип Стаффа.