ФОТО | Скандал с изменой не испортил отношения? Эстонская певица отметила годовщину с неверным миллионером

Колк написал в Instagram, что у нее с бизнесменом-миллионером Рахумаа исполнилось пять лет с начала отношений. „Он всегда заставляет меня смеяться и никогда н еперестает меня удивлять“, - написала певица и добавила старое совместное фото.

Когда в середине июля стало известно, что у Рахумаа были отношения на стороне с красавицей-блондинкой Хунт, то Колк была первой, кто подтвердил эти слухи: „Я по-прежнему люблю Индрека и хочу повторить, что я ничего об этом не знала. Я думала, что у нас очень красивые отношения. С Индреком я еще не успела поговорить более существенно, он все еще в поездке“, - сказала она Õhtuleht.