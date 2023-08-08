Шоубиз
08.08.2023, 07:25

ФОТО | Скандал с изменой не испортил отношения? Эстонская певица отметила годовщину с неверным миллионером

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ФОТО: Kollaaž: Delfi Meedia

Месяц назад певица Элиза Колк внезапно оказалась втянута в любовный треугольник, когда стало известно об отношениях на стороне ее возлюбленного Индрека Рахумаа со скандальной блогершей и светской львицей Бригитте Сюзанне Хунт. Если сначала певица не желала комментировать свои отношения, то теперь стало ясно - пара все еще вместе, несмотря на измену, пишет Kroonika.

Колк написал в Instagram, что у нее с бизнесменом-миллионером Рахумаа исполнилось пять лет с начала отношений. „Он всегда заставляет меня смеяться и никогда н еперестает меня удивлять“, - написала певица и добавила старое совместное фото.

Исходя из этого поста можно предположить, что пара преодолела проблемы в отношениях, вызванные скандалом с изменой, и все еще вместе.

Когда в середине июля стало известно, что у Рахумаа были отношения на стороне с красавицей-блондинкой Хунт, то Колк была первой, кто подтвердил эти слухи: „Я по-прежнему люблю Индрека и хочу повторить, что я ничего об этом не знала. Я думала, что у нас очень красивые отношения. С Индреком я еще не успела поговорить более существенно, он все еще в поездке“, - сказала она Õhtuleht.

Больше о скандале вокруг Бригитте Сюзанне Хунт, в котором оказались замешаны и певица с миллионером, читайте здесь.

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