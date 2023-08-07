Уже скоро! Популярная рок-группа „Ногу свело!“ даст в Эстонии бесплатный концерт

На концерте в Йыхви „Ногу Свело!“ обещает подарить своей публике настоящее зрелище. Остросоциальные песни, затрагивающие важные и актуальные вопросы, будут переплетены с проверенными временем хитами, которые прочно вошли в сознание поклонников. Энергетика и адреналин, исходящие от группы на сцене, позволят каждому зрителю перенестись в мир музыки и насладиться незабываемой атмосферой живого выступления.