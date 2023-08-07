Настояла на госпитализации: Алла Пугачева пыталась спасти жену Раймонда Паулса

В последнее время Лана Паулс страдала от болей в ноге. В прошлом году она пережила операцию, но избавиться от проблем не удалось — возникли трудности с передвижением. Оказалось, что эти сложности стали причиной смерти жены именитого композитора. Возлюбленная народного артиста России не смогла пережить очередное хирургическое вмешательство.

„Лана упала утром в второго августа. Первое время она находилась дома — никто не думал, что проблемы окажутся такими серьезными. В этот день к ним в гости приходила Алла Пугачева“, — рассказал источник, близкий к семье композитора.

Он отметил, что именно Алла Борисовна настояла на госпитализации Светланы. 87-летний Раймонд Волдемарович и его жена прислушались к мнению знаменитой подруги и отправились в больницу. Доктора приняли решение — провести операцию, которую Паулс не пережила.

„Раймонду в тот день было не до Аллы. Поэтому Пугачёва пробыла у них совсем недолго. Алла, кстати, узнав о случившемся, тоже настаивала, что нужно обратиться к врачам. Мол, береженого Бог бережет – лучше провериться. Как раз после ухода Пугачёвой Лану и госпитализировали. Получается, Алла в тот день видела ее в последний раз“, — отметил источник.

Сейчас композитор и его близкие заняты организацией похорон. Предполагается, что Пугачёва тоже придет проститься с супругой музыканта, который так много сделал для ее карьеры.