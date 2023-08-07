Испанец, мечтающий о России: в Эстонию привозят интригующее кино

Фильм „Я ходил в море за апельсинами“ – о легендарном режиссере Анхеле Гутьерресе. Испанец, астуриец, знакомый с лучшими представителями советской культуры, знаменитыми людьми эпохи. Гражданин Испании, который всю жизнь считает себя русским. Легендарный Анхель Гутьеррес стал важной частью культурной жизни СССР, а потом популяризатором и охранителем этой культуры в Испании. Анхель мечтает снова вернуться в Россию, но может сделать это только в воспоминаниях. В прошлом году ему исполнилось 90 лет.

Порой бывает очень непросто рассказать о жизни выдающихся людей, но в новой картине „Я ходил в море за апельсинами“ все же удается. Это уникальная картина о жизни советского и испанского театрального режиссера Анхеля Гутьерреса, чей талант ничуть не уступает таланту легендарного Тарковского.

В Испании его до сих пор считают иностранцем, влюбленным в Чехова и Цветаеву. При этом Гутьеррес - метр знаменитой академии Resad в Мадриде, театральный режиссер, создавший немало громких спектаклей в своей стране. Человек между двумя мирами, с трагической и сложной судьбой.

Зрители впервые смогут увидеть подробности личной жизни Гутьерреса на большом экране. Герой поделится своим уникальным опытом и мыслями. Этот фильм - о живом гении, и его завещание всем нам. Премьера документальной картины с интригующим названием „Я ходил в море за апельсинами“ пройдет в Эстонии в конце сентября.