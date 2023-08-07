ФОТО | Болезнь изменила Беллу Хадид до неузнаваемости

В 2012 году у Беллы Хадид выявили болезнь Лайма, которая была вызвана укусом определенной разновидности клеща. Недавно недуг снова напомнил о себе. Из-за обострения модель взяла паузу, перестала появляться на публике, участвовать в модных показах. Сегодня 23-летняя манекенщица поделилась фотографиями, сделанными в больнице.

Поклонники заметили, что Белла заметно похудела, выглядит ослабленной. Девушка позирует без косметики и не скрывает мешки под уставшими глазами. Растрепанные волосы, растянутая одежда — фанаты едва узнали звезду подиума.

„Я в детстве, которая страдала, так гордилась бы собой взрослой за то, что не разочаровалась в себе. Я благодарна моей маме за то, что она хранила все мои медицинские записи, была рядом со мной, никогда не отходила от меня, защищала, поддерживала, но больше всего за то, что верила в меня“, — написала Хадид.

Модель отметила, что вернется к работе, как только полностью восстановится. А также выразила уверенность, что скоро наступит светлая полоса.

„Со мной все в порядке, вам не о чем беспокоиться. Я бы ничего не изменила ни за что на свете. Если бы мне пришлось пройти через все это снова, чтобы добраться сюда, в этот самый момент, в котором я нахожусь прямо сейчас, со всеми вами, я бы сделала все это. Это сделало меня той, кем я являюсь сегодня.

Вселенная работает самыми болезненными и прекрасными способами, но я должна сказать, что если вы боретесь, — все наладится. Я обещаю оставаться сильной, верить в себя и в лучшее, тогда тучи начнут рассеиваться. Я испытываю огромную благодарность за эти 100 с лишним дней лечения, почти 15 лет невидимых страданий — все это того стоило“, — написала девушка.