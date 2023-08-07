Рами Малек расстался с Люси Бойнтон после пяти лет отношений

Между актерами мгновенно разгорелась искра. За парой следили тысячи глаз, но голливудские звезды старались скрыть личную жизнь от посторонних. Справедливости ради стоит отметить, изредка артисты все же баловали поклонников громкими инфоповодами. Например, в 2019 году Малек на Международном кинофестивале в Палм-Спрингс признался избраннице в любви.

К сожалению поклонников, роман звезд „Богемской рапсодии“ все же окончился. Источники, близкие к паре, рассказывают, что влюбленные потеряли интерес к друг другу и в начале этого года разошлись, не поднимая шума.

„Они долгое время были вместе, но отдалились. Оба продолжают жить своей жизнью и заняты работой. Рами окружил себя друзьями и провел лето, развлекаясь. Он наслаждается одиночеством и проводит время на полную катушку“, — рассказал информатор.

Сейчас британские таблоиды приписывают 42-летнему Малеку роман с Эммой Коррин. Актеров застали за оживленной беседой, что породило массу слухов об их зарождающихся отношениях. Будут ли актеры вместе — неизвестно.

„Рами ценит приватность. Он очень милый и очаровательный, словно кошачья мята для дам. Однако он никогда не говорит о своих личных отношениях“, — объяснил источник.

Напомним, Рами Малек начал голливудскую карьеру в 2004 году. Он снялся в популярных за рубежом сериалах „Девочки Гилмор“, „Там“, „Медиум“. Лицо актера стало известно всему миру в 2006, после выхода на экраны комедии „Ночь в музее“ — звезда сыграл фараона Акменра. Актер успел принять участие в съемках популярных фильмов, например, „Need for Speed: Жажда скорости“, последней части франшизы „Сумерки“. Но славу и множество наград («Золотой глобус“, „Премия Гильдии киноактёров США“, „BAFTA“ и „Оскар“) принесла Малеку „Богемская рапсодия“.