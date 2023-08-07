Концерт Depeche Mode в Хельсинки отменен из-за надвигающегося шторма

По заявлению Livenation, была проведена оценка ситуации совместно с Агентством по технической и химической безопасности (Tukes) и спасательными службами. В результате совещания было принято решение отменить шоу.

Livenation подчеркивает, что штормовой ветер, который накроет Финляндию в понедельник и вторник, представляет большой риск для безопасности сотрудников мероприятия и зрителей.

Компания Livenation заявляет, что дата замены не предусмотрена.

Клиентов просят вернуть приобретенные билеты до 7 октября 2023 года. Билеты можно вернуть в том числе через электронную форму .