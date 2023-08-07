Концерт Depeche Mode в Хельсинки отменен из-за надвигающегося шторма
Концерт популярной британской группы Depeche Mode в Хельсинки, запланированный на вторник, отменен из-за надвигающейся на Финляндию бури, сообщает организатор мероприятия, компания Livenation. Концерт должен был состояться в парке Кайсаниеми, пишет YLE.
По заявлению Livenation, была проведена оценка ситуации совместно с Агентством по технической и химической безопасности (Tukes) и спасательными службами. В результате совещания было принято решение отменить шоу.
Livenation подчеркивает, что штормовой ветер, который накроет Финляндию в понедельник и вторник, представляет большой риск для безопасности сотрудников мероприятия и зрителей.
Компания Livenation заявляет, что дата замены не предусмотрена.
Клиентов просят вернуть приобретенные билеты до 7 октября 2023 года. Билеты можно вернуть в том числе через электронную форму.