Умерла после борьбы с раком груди звезда сериала „Чисто английские убийства“ Анита Кэри

У актрисы в 2010 году диагностировали рак груди. Кэри продолжала появляться на сцене и сниматься на американском телевидении. Печальную новость о кончине актрисы сообщило издание The Guardian.

Анита родилась в 1948 году в Галифаксе, графство Йоркшир в северной Англии. Первой работой Кэри стала должность машинистки в компании по производству ковров. В начале 70-х она получила широкую известность как актриса, снявшись в британских комедийных сериалах, таких как „Я не знал, что тебе не всё равно“.

Позже Кэри начала сниматься в драматических проектах и мыльных операх. Она исполнила несколько ролей в сериале „Улица коронации“ и сыграла администратора Вивьен Марч в сериале „Врачи“ на канале BBC. Анита также снялась в сериалах „Пуаро“, „Чисто английские убийства“. До последних дней жизни Кэри выступала в театрах Беркли, Вашингтоне и Нью-Йорке.

У Аниты остались муж, актер и режиссер Марк Уинг-Дэви, а также двое дочерей – Занна и Изабелла. С 2008 года артистка с семьей проживала в США, где супруг получил должность в театральной школе Нью-Йоркского университета.

Кэри познакомилась с мужем в 1973 году в театре „Крусибл“ британского города Шеффилд. Актеры сблизились во время работы над спектаклем „Странная история доктора Джекила и мистера Хайда“. Через год Кэри съехалась с возлюбленным, а в 2002 году заключила с ним брак.