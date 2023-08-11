Из участницы реалити-шоу в актрису фильмов для взрослых: сколько зарабатывает новая 19-летняя порнозвезда из Эстонии?

На прошлых выходных в эстонском сегменте интернета начало активно циркулировать порнографическое видео с участием Бриты Раннаметс, известной по эстонскому реалити-шоу "Rannamaja“. 19-летняя звезда реалити за последний год все глубже погружалась в мир эротики, поэтому журнал Kroonika решил подсчитать, достаточно ли девушка зарабатывает сделанной на дому эротикой, чтобы откровенно выставлять на обозрение всего мера свою душу и другие более интимные места.