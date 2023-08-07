Умер режиссер фильмов „Изгоняющий дьявола“ и „Французский связной“ Уильям Фридкин
На 88-м году жизни в Лос-Анджелесе умер американский кинорежиссер Уильям Фридкин, сообщает Variety.
Фридкин — один из главных режиссеров „Нового Голливуда“. Его наиболее известными фильмами являются „Французский связной“ и „Изгоняющий дьявола“. За первый из них он получил „Оскара“, за второй — „Золотой глобус“.
Среди других работ Фридкина — „Жить и умереть в Лос-Анджелесе“, „Колдун“, „Разыскивающий“, „Загнанный“, „Глюки“. Также в некоторых источниках упоминаются „12 разгневанных мужчин“, но необходимо уточнить, что это не классический фильм (тот в 1957 году снял Сидни Люмет), а повторная экранизация 1997 года для телевидения.
Последний фильм, снятый Фридкиным, — „Военный трибунал по делу о мятеже на „Кейне“». Его премьера состоится на Венецианском кинофестивале в начале сентября.