ФОТО | Жители Кохтла-Ярве сотворили настоящее чудо у себя во дворе: „Ушло немало денег, но оно того стоило“

Идея украсить придомовую территорию и создать что-то своими руками появилась у соседки Ольги. Она начала с установки первой клумбы у дома, и ее пример вдохновил остальных соседей присоединиться:

„Начало положила Ольга Томингас, с которой мы сейчас активно заботимся о саде. Она первой создала клумбу, и я решил поддержать эту инициативу. Постепенно к проекту присоединились и другие соседи“, - делится Сергей Листов. - „Мы совместно работали над проектом, разрабатывая планы: определяли местоположение элементов и их расположение, затем точно измеряли все по линейке“.

Объединение соседей привело к удивительному результату: из одной маленькой клумбы вырос целый цветущий сад!

„Каждый год мы что-то добавляли, меняли, и вот теперь сад обрел почти законченный вид. Осталось только живой изгороди дорасти, – с гордостью делиться результатом Сергей. – Все делали за свой счет и ушло немало денег на это. Хотя и придумывали разные нестандартные решения, как удешевить процесс, все равно ушло несколько тысяч евро: в основном на растения и декоративные камни. Потребовалось привезти много земли, чтобы выровнять территорию. До этого там было ухабистое поле“.

Особенностью этого сада является разнообразие растений, которые цветут с ранней весны до поздней осени, образуя непрерывное шоу цветения и красок. Весенние месяцы дарят нам свежие тюльпаны, нежные крокусы, величественные пионы и чарующие рододендроны. Летний период украшают великолепные гортензии, пышные петуньи, яркие георгины и множество других цветов, создавая удивительное зрелище. Однако особенной гордостью этого сада стали розы – около 30 различных сортов, которые радуют глаз своими нежными лепестками и изысканными ароматами с июня до октября.

Неоспоримым результатом усилий соседей стало то, что этот цветущий сад не только украсил город, но и принес радость всем жителям и гостям Кохтла-Ярве. Он стал местом, где можно погрузиться в атмосферу красоты и спокойствия, забыв о суете повседневной жизни. Этот проект стал воплощением идеи, что совместными усилиями и творческим подходом можно своими руками создать настоящее чудо, которое будет вдохновлять и радовать всех вокруг на протяжении многих лет.