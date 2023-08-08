Все в Пайде! Фестиваль мнений пройдет уже на этой неделе

На фестиваль приглашаются все, кто хочет слушать, думать, задавать вопросы и выражать свое мнение на важные для общества темы. Это место, где можно найти единомышленников, а также новые идеи, углы зрения, мнения и просто приятно провести время. На Фестивале мнений вы узнаете, о чем думает житель Эстонии, что его беспокоит или радует.

В этом году в программе Фестиваля мнений более 150 дискуссий на более чем 20 площадках в центре Пайде, плюс к этому обширная культурная программа. Одно из новшеств этого года — это новые форматы дискуссий. Многие организаторы дискуссий уже на этапе представления идей предлагали что-то совершенно новое, например, научные сотрудники Тартуского университета, занимающиеся темами коммуникации, установят на молодёжной площадке дом TikTok, а на миграционной площадке пройдут эксперименты по интеграции через творчество.

„Фестиваль мнений – это одно из немногих мероприятий, на котором встречаются люди из государственных учреждений и неправительственных организаций, деятели культуры, предприниматели, университеты, журналисты и граждане, являющиеся частью эстонской дискуссионной культуры. У каждой социальной группы есть свои среды общения и места встреч. На Фестивале мнений мы встречаемся друг с другом лицом к лицу, чтобы обсудить важные для нас темы и точки зрения с большим количеством людей и достичь лучшего взаимопонимания“, – сказала автор идеи создания Фестиваля мнений Кристи Лийва.

Дискуссии вносятся в программу фестиваля после открытого сбора идей, проходящего в начале года. Идею может подать организация, компания друзей или отдельный человек. Единственным условием является готовность реализовать идею, в том числе понеся соответствующие расходы. Фестиваль мнений предлагает платформу, позволяющую любому человеку при желании провести рассудительную и продуманную дискуссию на социально важную тему.