Шедевры из фотошопа и один билет в разные руки: мошенники торгуют поддельными билетами на распроданный концерт The Weeknd

Билеты на таллиннский концерт The Weeknd были распроданы уже через полторы недели после их поступления в продажу. Так как спрос на билеты на его концерт по-прежнему большой, то недобросовестные люди решили этим воспользоваться, чтобы нажиться на фанатах.

В некоторых случаях сложно определить, что билет поддельный, поэтому организаторы концерта не советуют покупать билеты с рук. Даже если билет настоящий, возникали ситуации, когда один и тот же билет кто-то продавал сразу нескольким людям. То есть, на концерт попадал лишь тот, кто успел первым прийти на место, говорит директор по маркетингу Live Nation Estonia Отт-Сандер Палм.

Тем фанатам, которые все же хотят купить билет с рук, Палм советует тщательно его изучить, прямо до всех мелких деталей. На поддельных билетах часто могут быть неверные адрес электронной почты, дата распечатки билета, номера инфо-телефонов или даже страна, где билет был распечатан.

Нужно помнить, что на концерт The Weeknd в Таллинне билет можно было приобрести только в трех странах Балтии и Финляндии. Палм говорит, что меньше всего стоит доверять PDF-файлам.

Он говорит, что им присылали даже некоторые „шедевры“, сделанные в Photoshop, где использовалось лицо The Weeknd или официальное оформление и его соединяли с основой от совершенно другого концертного билета, к которому добавили дату или время таллиннского концерта.

Так как сами организаторы ничего не могут предпринять, если человек станет жертвой мошенников при покупке билета с рук, то советуют воздержаться от такой покупки билетов. Если же вы стали жертвой мошенников, то стоит обратиться в полицию.