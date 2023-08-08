Актриса Натали Портман разводится с мужем

Колебаясь между перспективами, 42-летняя звезда и ее супруг, известный хореограф, встали перед глубокими несогласиями. Страсти разгорелись после обнаружения романа Мильпье с третьей стороной. Попытки восстановить былую гармонию, которую они предприняли, так и не сумели разрешить их конфликты. Однако на данный момент ни Натали, ни Бенжамен не выступили с официальными заявлениями.